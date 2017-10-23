К 2020 году ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Согласно его словам, на вооружении ВСУ находится техника и оружие, которые остались еще со времен СССР. Однако, чтобы перейти полностью на стрелковое оружие НАТО в полном режиме пока не получается. И оружие это не единственная проблема украинской армии. В качестве недавнего примера начальник Генштаба привел штурмовую винтовку M4-WAC-47, которую Укроборонпром будет выпускать по лицензии компании из США Aerocraft.

"Процесс начался. Он продолжается, переходим на стандарты, отрабатываем соответствующие стандарты, но уже с учетом, в том числе и украинского опыта, боевого опыта ", - отметил Муженко.

Также начальник Генштаба добавил, что необходимо приводить к стандартам Альянса не только солдат, но и офицерский состав. Кроме того, их в первую очередь надо обучать английскому языку.

Напмоним, как сообщал "УРА-Информ", сотрудники службы безопасности Украины ранее задержали в Киеве начальника одного из отделов Генерального штаба. Офицер попался на взятке в три тысячи долларов.