18:21 23.10.2017 | Политика | Новости
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Ядерная угроза КНДР достигла критического уровня, - Минобороны Японии

Ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла "критического и неминуемого уровня". Об этом заявил министр обороны Японии Исунори Онодера.

Ядерная угроза КНДР достигла критического уровня, - Минобороны Японии

По словам министра, угроза, которая исходит от Северной Кореи, достигла беспрецедентного, критического и неминуемого уровня.

Поэтому Япония должна принимать ответные меры, чтобы соответствовать этому уровню угрозы.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что Северная Корея близка к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

В то же время он подчеркнул разницу между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и созданием большого количества атомных боеголовок и их носителей, а также развитием ядерного арсенала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская ударная атомная подводная лодка прибыла в южноамериканский порт Пусан. Согласно информации издания, подобный визит американские подводные лодки совершают ежегодно. 


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