Ядерная угроза КНДР достигла критического уровня, - Минобороны Японии

По словам министра, угроза, которая исходит от Северной Кореи, достигла беспрецедентного, критического и неминуемого уровня.

Поэтому Япония должна принимать ответные меры, чтобы соответствовать этому уровню угрозы.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что Северная Корея близка к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

В то же время он подчеркнул разницу между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и созданием большого количества атомных боеголовок и их носителей, а также развитием ядерного арсенала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская ударная атомная подводная лодка прибыла в южноамериканский порт Пусан. Согласно информации издания, подобный визит американские подводные лодки совершают ежегодно.