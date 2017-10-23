17:49 23.10.2017 | Политика | Новости
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Гройсман и Трюдо встретятся 31 октября

Украинский правительственный глава В. Гройсман намерен посетить Канаду и 31-го октября провести в г. Оттава встречу с канадским коллегой Джастином Трюдо.

Гройсман и Трюдо встретятся 31 октября

Такие данные распространила пресс-служба правительства Канады. Согласно данным – премьер Канады Д. Трюдо ранее отметил, что 31-го октября проведет встречу с В. Гройсманом в г. Оттава. В рамках данной встречи будет обсуждаться вопрос торговых и деловых отношений двух стран – в рамках ЗСТ между странами. Также премьер Канады намерен в который раз подтвердить поддержку его страной украинского народа.

Как сообщал УРА-Информ, в мае Гройсман планировал осуществить визит в Израиль – для обсуждения сотрудничества.


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