Гройсман и Трюдо встретятся 31 октября

Такие данные распространила пресс-служба правительства Канады. Согласно данным – премьер Канады Д. Трюдо ранее отметил, что 31-го октября проведет встречу с В. Гройсманом в г. Оттава. В рамках данной встречи будет обсуждаться вопрос торговых и деловых отношений двух стран – в рамках ЗСТ между странами. Также премьер Канады намерен в который раз подтвердить поддержку его страной украинского народа.

Как сообщал УРА-Информ, в мае Гройсман планировал осуществить визит в Израиль – для обсуждения сотрудничества.