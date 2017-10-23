Депутаты в октябре побили антирекорд посещаемости парламента

В октябре на заседаниях украинского парламента в среднем регистрировали 318 народных депутатов - из 422. Это – наихудший за 2017 год показатель. Такие про это распространили недавно в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

До этого же наихудшие итоги посещаемости заметили в феврале 2017 г. – когда в парламенте фиксировали в среднем 326 депутатов. В марте данный показатель составлял 332 депутата, а уже в апреле – 341, 334 – в мае. В КИУ, сославшись на данные регистрации, добавили, что уже в октябре месяце все заседания парламента посетили лишь 33 процента депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре пять депутатов вообще не посетили ни одного заседания Рады.