В Японии стартовали парламентские выборы

Как сообщает SBS, на 465 мест в палате будут избираться 1,18 тыс. депутатов. Однако вже же большинство голосов на выборах получит консервативная коалиция Синдзо Абэ. В результате она получит новый срок у руля ключевого союзника США и азиатской экономической державы.

"Голосование продлится до 20.00 (14.00 по Киеву)", - гласит сообщение.

В этом году к голосованию впервые допустили граждан Японии в возрасте от 18 лет, ранее возрастной порог составлял 20 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что японцы должны быть готовы к эскалации конфликта со стороны Пхеньяна. Абэ уверен, что стоит в срочном порядке принять все необходимые меры для "усмирения" Пхеньяна. Его правительство настаивает на том, чтобы Совбез ООН и все мировое сообщество приняли еще более "жесткие" санкции по отношению к Северной Корее.