В Японии на выборах побеждает правящая партия

Правящая Либерально-демократическая партия под председательством премьера Синдзо Абэ может получить большинство. По предварительным данным экзитполов, а также прогнозам аналитиков, правящая партия может получить от 253 до 300 мест в 475-местной палате представителей японского парламента.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в восемь часов вечера. На данный момент ведется подсчет голосов. Как отмечает NHK, в воскресенье, 22 октября, совместно со своим партнером по правящей коалиции - партией "Новая Комэйто" - ЛДП, по всей видимости, сможет заручиться 281-336 креслами в палате представителей, обеспечив себе абсолютное большинство в две трети депутатских мандатов.

Вместе с тем недавно сформированные оппозиционные Конституционная демократическая партия Японии и Партия надежды существенно отстают от правящей коалиции. У них, по прогнозам экспертов, будет, соответственно, от 44 до 67 и от 38 до 59 мест в парламенте.

Коммунистическая партия Японии может получить 8-14 мандатов, Инновационная партия Японии - от 7 до 18.

Напомним, в сентябре премьер Синдзо Абэ распустил нижнюю палату, чтобы добиться переизбрания на волне роста популярности в условиях усиления напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщал УРА-Информ, в Японии в воскресенье, 22 октября около семи часов утра, началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента.