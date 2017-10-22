19:32 22.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Авдеевке провел совещание по оперативной ситуации на фронте

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 октября, посетил район антитеррористической операции.

Порошенко в Авдеевке провел совещание по оперативной ситуации на фронте

В Авдеевке Донецкой области глава государства провел оперативное совещание по обстановке на фронте. Как сообщает пресс-служба главы государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины прибыл в Авдеевку вместе с министром обороны Степаном Полтораком.

Президент пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, как рассказали в Администрации президента, Порошенко обсудил с военнослужащими вопрос о вещном, пищевом, денежном и материальном обеспечении подразделения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко отменил рабочую поездку в Мариуполь Донецкой области, запланированную на 20 октября 2017 года, из-за неблагоприятных погодных условий.


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