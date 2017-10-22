Порошенко анонсировал смену подразделений АТО

Об этом в воскресенье, 22 октября, во время посещения 72-й отдельной механизированной бригады, расположенной в городе Авдеевка Донецкая области, заявил президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент заверил, что в ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации на Волыни, в Белой Церкви, Чугуеве и Северодонецке.

На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции, - отметил Порошенко. Он также напомнил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а украинские воины являются гарантами независимости государства.

Это воин, который воюет за свою землю, не отдавая ни одного клочка врагу. Воин, против которого оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны. Воин, который демонстрирует лучшие примеры верности присяге, мужества и героизма, - подчеркнул Порошенко, поблагодарив военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад ВСУ за блестящее выполнение поставленных им, а также министром обороны, задач и передал сертификаты для премирования лучших военных бригады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 октября, посетил район антитеррористической операции. В Авдеевке Донецкой области глава государства провел оперативное совещание по обстановке на фронте.