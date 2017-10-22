На парламентских выборах в Чехии победила партия миллиардера Бабиша

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, ANO набрал 29,64 процента голосов избирателей. В свою очередь, на втором месте - правая Гражданско-демократическая партия. Третье и четвертое места достались новым оппозиционным партиям - либеральной Чешской пиратской партии и партии "Свобода и прямая демократия" (SPD ).

Кроме того, известно, что проиграли в рамках выборов левые политические силы, среди которых Коммунистическая партия Чехии и Моравии и социал-демократическая партия, за которых проголосовали менее 10% избирателей, вследствие чего партии одержали пятое и шестое место соответственно.

Всего в чешский парламент вошли девять политических партий и движений, набравшие более 5% избирательных голосов. А вот участие в выборах приняли 60,83 процента избирателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чехии правоохранители задержали руководителя ультраправой Республиканской партии Чехословакии Мирослава Сладека и кандидата от этой партии Томаша Франка.