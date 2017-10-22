Каталония намерена 23 октября провозгласить независимость

Уже с завтрашнего дня, 23 октября, власти Каталонии планируют провозгласить независимость от Испании. Однако в данный момент пока ничего неизвестно, по какой процедуре пройдет объявление независимости.
Об этом сообщило издание El Confidencial.
Как отмечается, среди причин решения каталонских властей называют введение Мадридом статьи 155 Конституции Испании для приостановки автономии Каталонии.
Стоить напомнить, что 1 октября в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании. Решение об отделении поддержали более 90% участников голосования.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Испании совсем недавно заявило о намерении приостановить автономию Каталонии. Если глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнит статус региона, автономия будет снята. Так, центральные власти готовы применить 155 статью Конституции и приостановить автономию каталонского региона.