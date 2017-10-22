17:50 22.10.2017 | Политика | Новости
100176900:labazovych

Каталония намерена 23 октября провозгласить независимость

Уже с завтрашнего дня, 23 октября, власти Каталонии планируют провозгласить независимость от Испании. Однако в данный момент пока ничего неизвестно, по какой процедуре пройдет объявление независимости. 

Каталония намерена 23 октября провозгласить независимость

Об этом сообщило издание El Confidencial. 

Как отмечается, среди причин решения каталонских властей называют введение Мадридом статьи 155 Конституции Испании для приостановки автономии Каталонии.

Стоить напомнить, что 1 октября в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании. Решение об отделении поддержали более 90% участников голосования. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Испании совсем недавно заявило о намерении приостановить автономию Каталонии. Если глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнит статус региона, автономия будет снята. Так, центральные власти готовы применить 155 статью Конституции и приостановить автономию каталонского региона.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив