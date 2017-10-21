В Китае задержали шестерых топ-чиновников

Согласно информации источника, чиновников обвиняют не только в попытке государственного переворота, но и в крупных коррупционных взятках, с помощью которых политики планировали установить контроль над коммунистической партией.

Напомним, что сейчас в КНР проходит большой пленум коммунистической партии, где готовятся к возможным выборам нового генерального секретаря партии, принятии пятилетнего плана, а также стратегии развития дипломатии на международном уровне. Ранее была принята новая программа перевооружения китайской армии до 2035 года.

Глава китайского государственного Комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй подчеркнул, что лидер Си не собирается оставлять свой пост в такую трудную минуту, и что все "непокорные" чиновники понесут соответствующее наказание.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Вашингтон обратился с просьбой к китайскому лидеры Си Цзиньпину с просьбой повлиять на КНДР в сфере ограничения их ядерных амбиций.