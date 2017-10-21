Правительство Испании одобрило применение статьи об ограничении самоуправления Каталонии

Центральное правительство Испании на специальном заседании в субботу, 21 октября, решило ввести в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ограничить самоуправления Каталонии.
Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой после заседания.
Примечательно, что испанское правительство на специальном заседании решило отстранить от власти правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, а также распустить региональный парламент.
По словам премьер-министра, это решение принято в соответствии со статьей 155 Конституции Испании. Которая позволяет центральному правительству принять принудительные меры по выполнению автономным регионом своих конституционных обязательств.
Основная цель этих мероприятий - проведение в Каталонии досрочных выборов в течение ближайших шести месяцев.
"Я хочу, чтобы выборы состоялись как можно быстрее", - сказал Рахой.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Испании в четверг утром, 19 октября, заявило о намерении приостановить автономию Каталонии. Если глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнит статус региона, автономия будет снята.