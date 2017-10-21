Министры образования Украины и Молдовы провели рабочую встречу

Об этом передает пресс-служба Министерства образования.

Согласно информации службы, в группу войдут представители от обеих стран, на которых будет возложена задача в оказании поддержки в разработке учебных программ и учебников, а также предложению мер по обеспечению прав национальных меньшинств на обучение и преподавание на родном языке.

Министр Молдовы в ходе встречи в Киеве считает, что необходимо пересмотреть седьмую статью реформы, и что Кишенев готов отправить своих специалистов для помощи украинским коллегам.

В свою очередь, Гриневич уверена, что национальным меньшинствам не стоит переживать о том, что их право на получение образования на родном языке будет ограничено.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Польша отказала Венгрии в подписании совместного письма в адрес Украины по образовательному закону.