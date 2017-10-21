19:45 21.10.2017 | Политика | Новости
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Бабиш может стать новым руководителем Чехии

Пост главы чешского государства скорее всего достанется миллиардеру и бывшему министру финансов Чехии Андрею Бабишу. Об этом передает "Радио Свобода".

Бабиш может стать новым руководителем Чехии

Согласно информации источника, партия Бабиша набрала более 30 процентов голосов избирателей при общей явке в 60 процентов населения страны. Второе место с 12% голосов занимает партия "Свобода и прямая демократия" чешского националиста Томио Окамуры, третьеми расположились коммунисты, демократы и социалисты.

Как выяснилось, текущая правящая партия смогла набрать лишь восемь процентов голосов избирателей, что, как полагают эксперты, связано с неэффективной экономической политикой, а также решением вопроса с европейскими беженцами, на которые Чехия имеет определенные квоты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее в  Чехии правоохранители задержали руководителя ультраправой Республиканской партии Чехословакии Мирослава Сладека и кандидата от этой партии Томаша Франка.


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