Бабиш может стать новым руководителем Чехии

Согласно информации источника, партия Бабиша набрала более 30 процентов голосов избирателей при общей явке в 60 процентов населения страны. Второе место с 12% голосов занимает партия "Свобода и прямая демократия" чешского националиста Томио Окамуры, третьеми расположились коммунисты, демократы и социалисты.

Как выяснилось, текущая правящая партия смогла набрать лишь восемь процентов голосов избирателей, что, как полагают эксперты, связано с неэффективной экономической политикой, а также решением вопроса с европейскими беженцами, на которые Чехия имеет определенные квоты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее в Чехии правоохранители задержали руководителя ультраправой Республиканской партии Чехословакии Мирослава Сладека и кандидата от этой партии Томаша Франка.