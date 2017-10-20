В Украину едет делегация Совета Европы

Это третий по важности орган СЕ, после ПАСЕ и Комитета министров. Делегация прибудем в Киеве в субботу 21 октября и пробудет в столице два дня.

Как сообщила вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная, в Украину едут президент Конгресса Гудрун Мюслер-Торнстром, президенты обеих палат Конгресса - Палаты местных властей и Палаты регионов, а также руководство Мониторингового комитета.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что Совет Европы высоко ценит достижения в работе украинской делегации и интересе к Украине.

В программе визита делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Украине запланировано проведение встреч с руководством правительства и Верховной Рады Украины, представителями власти и общественности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман завил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время утвердит обновленный план выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами по проведению межправительственных комиссий, различных мероприятий по нашей европейской интеграции, - заверил премьер во время заседание правительства.