Украина ведет переговоры с МВФ по поводу цен на газ

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, на сегодняшний день продолжают вести переговоры на уровне специалистов в сфере энергетики, чтобы можно было договориться о внедрении справедливой формулы образования цен на газ для населения.

В правительстве напомнили, что нынешняя формула нуждается в дополнительной доработке, однако никакого основания для повышения тарифов на газ на данный момент не существует, как минимум до весны 2018 года.

Однако Гройсман подчеркнул, что Украина не может игнорировать требования МВФ, так как это является залогом для получения нового транша. Он также назвал три шага, с помощью которых можно будет получить финансовую помощь уже до конца 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Украины категорично не поддерживает повышение цен на газ для населения.