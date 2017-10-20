08:52 20.10.2017 | Политика | Новости
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Трамп вновь подвергся острой критике

Экс-президент США Джордж Буш-младший жестко раскритиковал деятельность администрации Белого Дома действующей президента.

Трамп вновь подвергся острой критике

Об этом передает The New York Times.

Буш выступил с речью, где подверг критике протекционистскую политику администрации, углубления раскола в американском обществе, а также изоляции страны. Однако имя президента Трампа упоминалось лишь вскользь.

Экс-глава Америки утверждает, что ни в какие времена закрытость и изоляция не приводили страны к успешной жизни, за которыми следуют внутренние конфликты, столкновения и расколы, зачастую искусственного характера.

В словах Буша звучали тезисы о разрыве исторических традиций в среде американцев, которое могут привести государство к новому кризису, не только финансовому, но и социально-культурному.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дональд  Трамп готов озвучить имя нового главы Федеральной резервной системы.


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