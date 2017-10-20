14:39 20.10.2017 | Политика | Новости
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Трамп будет продолжать поддерживать Украину, - МакМастер

Американский президент Дональд Трамп подтвердил свою позицию по поводу отношений Украины и России. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Трамп будет продолжать поддерживать Украину, - МакМастер

По его словам, президент и дальше будет продлевать экономические санкции против Москвы, если она будет продолжать проводить агрессивную политику в отношении украинского государства.

Трамп уверен, что политическая изоляция Москвы, а также санкции постепенно понижают доверие к России на международной арене, однако глава Белого Дома готов сотрудничать с Путиным по вопросам общего ведения бизнеса.

В свою очередь, член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Херд заявил, что Штаты могут предоставить Украины летальное оружие для увеличения собственной обороноспособности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент США Джордж Буш-младший жестко раскритиковал деятельность администрации Белого Дома действующей президента.


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