Трамп будет продолжать поддерживать Украину, - МакМастер

По его словам, президент и дальше будет продлевать экономические санкции против Москвы, если она будет продолжать проводить агрессивную политику в отношении украинского государства.

Трамп уверен, что политическая изоляция Москвы, а также санкции постепенно понижают доверие к России на международной арене, однако глава Белого Дома готов сотрудничать с Путиным по вопросам общего ведения бизнеса.

В свою очередь, член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Херд заявил, что Штаты могут предоставить Украины летальное оружие для увеличения собственной обороноспособности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент США Джордж Буш-младший жестко раскритиковал деятельность администрации Белого Дома действующей президента.