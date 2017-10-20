Северная Корея призвала Австралию дистанцироваться от США

Соответствующее письмо было отправлено и другим странам с сообщения о том, что Америка действительно уничтожит Северную Корею, если она будет вынуждена защищаться, пишет BBC. Согласно словам главі правительства Австралии, дипломатическое давление на Северную Корею работает, несмотря на то, что документ написан в свойственной КНДР манере.

"Одностраничное письмо было отправлено через посольство Северной Кореи в Индонезии и подписано Комитетом по иностранным делам Верховного народного собрания Пхеньяна", - отметил Тернбулл.

Вместе с тем он призывает другие правительства отказаться от "отвратительных и безрассудных действий администрации Трампа", повторяя, что США могут нести ответственность за "ужасную ядерную катастрофу".

При этом министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп описала это письмо как "беспрецедентный" шаг из Северной Кореи.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", директор американской внешней разведки Майк Помпео заявляет, что Пхеньян готов будет готов нанести удар в случае необходимости.