Рада в пятницу традиционно послушает министров

Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, после отчета министров, народные депутаты намерены рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).

Завершить пленарную неделя парламентарии планируют традиционно выступлениями в рамках разному.

Вместе с тем Верховная Рада Украины сможет приступить к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2018 год не раньше 7 ноября. Это будет уже следующая пленарная неделя. Как пояснил журналистам член бюджетного комитета Олег Медуница из фракции "Народный фронт", если бы не требования митингующих, думаю, парламент смог бы приступить к рассмотрению бюджета еще в четверг, однако теперь, вероятней всего, этот вопрос откладывается как минимум до следующей пленарной недели.

Напомним, в Кабмине говорили о возможности проведения голосования за бюджет 19 октября.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины вчера приняла оба, поданные на их рассмотрение, законопроекта, касающиеся снятии депутатской неприкосновенности. За соответствующие решения проголосовали 336 и 328 народных депутатов соотвественно.