Премьер Польши поднимет вопрос "Северного-потока-2" на саммите ЕС

Глава польского правительства Беата Шидло заявила, что ряд стран Европейского союза выступают против строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом передает "Польское радио".
Согласно словам премьер-министра, такое решение связано с тем, что реализация "Северного потока-2" может угрожать энергетической независимости Центрально-Восточной Европы. Кроме того, он также может подорвать энергетическую безопасность региона.
Отметим, что Шидло призвала Еврокомиссию ускорить объявление изменений в правилах ЕС, которые сделают невозможным строительство газопровода. Речь идет об изменениях в газовой директиве, в результате которых морская часть газового маршрута также будет попадать под действие законодательства ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Брюссель планирует заблокировать инвестиции в российский проект "Северный поток-2" изменением газовых директив.