Премьер Польши поднимет вопрос "Северного-потока-2" на саммите ЕС

Об этом передает "Польское радио".

Согласно словам премьер-министра, такое решение связано с тем, что реализация "Северного потока-2" может угрожать энергетической независимости Центрально-Восточной Европы. Кроме того, он также может подорвать энергетическую безопасность региона.

Отметим, что Шидло призвала Еврокомиссию ускорить объявление изменений в правилах ЕС, которые сделают невозможным строительство газопровода. Речь идет об изменениях в газовой директиве, в результате которых морская часть газового маршрута также будет попадать под действие законодательства ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Брюссель планирует заблокировать инвестиции в российский проект "Северный поток-2" изменением газовых директив.