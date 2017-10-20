Порошенко в пятницу оправится в Донецкую область

Глава государства отправится в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

При этом в сообщении местных властей, программа визита президента не уточняется.

Напомним, президент посещал Донецкую область 28 августа. Тогда он, в частности, провел в Краматорске совещание относительно ситуации в зоне антитеррористической операции.

Как сообщал УРА-Инфоорм, 27 августа, Порошенко поздравил жителей Донецка с днем города и заявил, что украинский гимн снова будет звучать на его улицах.

Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке, - заявил Порошенко.