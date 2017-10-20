17:11 20.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал, для чего организовали митинг в Киеве

Глава украинского государства сообщил о "неискренности замыслов" организаторов столичного митинга.

Порошенко рассказал, для чего организовали митинг в Киеве

Так, глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что митинг, что был организован в центре города, устроили специально ради дестабилизации ситуации в нашей стране. Такие данные президент распространил в ходе посещения мобильного погранотряда Госпограничной службы в Киевской области.

По словам Порошенко - реальный план организаторов данного митинга – это только дестабилизация ситуации в Украине. Президент страны также отметил, что люди уже ранее "раскусили" и неискренность замыслов этих всех организаторов, и "отвлекающий характер" их т.н. формальных требований.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители просят активистов убрать свои палатки с Грушевского.


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