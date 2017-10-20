13:21 20.10.2017 | Политика | Новости
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Мадрид проведет местные выборы в Каталонии

Правительство Испании готово будет провести местные выборы в Каталонии в январе 2018 года. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Мадрид проведет местные выборы в Каталонии

Согласно информации источника, проведение местных выборов прописано в испанской Конституции, однако ряд политиков-оппозиционеров утверждает, что это очередной шаг на удушение каталонской автономии.

Премьер-министр Марианно Рахой отметил, что у каталонского Женералитета было достаточно времени, чтобы дать всем ясные и четкие ответы, но этого сделано не было, а потому ввести в действие статью 155 Конституции мы имеем полное право.

В свою очередь, глава Каталонии Карлос Пучдемон призывает в диалогу двух сторон, однако в случае, если Мадрид и далее будет навязывать Барслоне свою политику, то он провозгласит независимость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент Мадрид приостановил автономию Каталонии до 21 октября.


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