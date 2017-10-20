Мадрид проведет местные выборы в Каталонии

Согласно информации источника, проведение местных выборов прописано в испанской Конституции, однако ряд политиков-оппозиционеров утверждает, что это очередной шаг на удушение каталонской автономии.

Премьер-министр Марианно Рахой отметил, что у каталонского Женералитета было достаточно времени, чтобы дать всем ясные и четкие ответы, но этого сделано не было, а потому ввести в действие статью 155 Конституции мы имеем полное право.

В свою очередь, глава Каталонии Карлос Пучдемон призывает в диалогу двух сторон, однако в случае, если Мадрид и далее будет навязывать Барслоне свою политику, то он провозгласит независимость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент Мадрид приостановил автономию Каталонии до 21 октября.