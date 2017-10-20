КНДР на пороге "ядерной катастрофы", - МакМастер

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам Помпео, руководство Северной Кореи готово будет нанести ракетный удар по США, однако такая "гонка" вооружений все больше и больше приводит экономику страны в полный упадок.

В свою очередь, советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Раймонд МакМастер считает, что Вашингтон не должен расслабляться и всегда быть полностью готовым ответить превентивным ударом.

Напомним, что Совбез ООН продлил санкции против КНДР, в частности введен запрет на торговлю с Пхеньяном нефтью, текстилем, рыбой, заморожены счета северокорейских чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры Европейского союза требуют от Северной Кореи прекратить программу по разработке ядерного и баллистического оружия.