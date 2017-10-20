Евросоюз сократит финансирование подготовки вступления Турции в ЕС, - Меркель

Это случилось из-за того, что в турецком государстсве начало нарушатся верховенство закона и права человека, передает информационное агентство Associated Press.

При этом Меркель заявила, что планирует продолжать переговоры с Анкарой и отметила отсутствие единого мнения среди лидеров ЕС о прекращении переговоров с Турцией о членстве в Евросоюзе.

Кроме того, Меркель похвалила Турцию за то, что она помогла остановить поток мигрантов в Европу в рамках сделки с ЕС.

Напомним,к ак сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день нет смысла для вмешательства Европейского союза в ситуацию с Каталонией. Позиция институтов Евросоюза и государств-членов ЕС является четкой - нет места для посредничества или международных инициатив в конфликте Мадрида и Барселоны.