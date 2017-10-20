10:27 20.10.2017 | Политика | Новости
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Евросоюз сократит финансирование подготовки вступления Турции в ЕС, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что Европейские лидеры решили сократить финансирование Турции, которое было направлено на подготовку страны ко вступлению в ЕС.

Евросоюз сократит финансирование подготовки вступления Турции в ЕС, - Меркель

Это случилось из-за того, что в турецком государстсве начало нарушатся верховенство закона и права человека, передает информационное агентство Associated Press.

При этом Меркель заявила, что планирует продолжать переговоры с Анкарой  и отметила отсутствие единого мнения среди лидеров ЕС о прекращении переговоров с Турцией о членстве в Евросоюзе.

Кроме того, Меркель похвалила Турцию за то, что она помогла остановить поток мигрантов в Европу в рамках сделки с ЕС.

Напомним,к ак сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день нет смысла для вмешательства Европейского союза в ситуацию с Каталонией. Позиция институтов Евросоюза и государств-членов ЕС является четкой - нет места для посредничества или международных инициатив в конфликте Мадрида и Барселоны. 


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