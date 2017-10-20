11:20 20.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100176763:labazovych

Элита спецназа покажет себя в сложных ситуациях, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков очень сильно надеется, что элита вооруженных сил проявит себя в сложных ситуациях и будет блокировать любые угрозы для гражданского общества. 

Элита спецназа покажет себя в сложных ситуациях, - Аваков

Соответствующие заявление он сказал во время своего выступления в пятницу.

По словам министра, сейчас в стране наблюдается доверия к правоохранительным органам. 

"Когда есть честная работа, возникает доверие и любой гражданин на вас будет полагаться. И мы не берем во внимание тех провокаторов и маргиналов, которые пытаются создать другой фон. Люди - мудрые, и они разбираются, где настоящая защита, а где крики "фриков", - отметил Аваков.

Напоследок министр внутренних дел поблагодарил всех за проделанную работу. 

"Спасибо и американским инструкторам за тот курс дополнительной подготовки, который вы прошли. Сдержанная, уверена сила - вот то, что мы хотим иметь у себя за спиной, каждый гражданин Украины", - добавил глава МВД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные части оперативных командований Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ввели усиленный режим охраны военных объектов из-за взрывов на складах боеприпасов Министерства оборооны Украины под Калиновкой Винницкой области.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив