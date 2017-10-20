Активисты намерены устроить "вече" под Радой 21 октября

Участники акции протеста, которая продолжается сейчас под зданием украинского парламента, намерены 21 октября 2017 г. собрать там "вече". Эти данные в рамках пресс-конференции распространили представители движения "Освобождение".

По словам депутата Егора Соболева – 21 октября на вече, которое начнется в 18 часов вечера, активисты хотят обсудить дальнейший план действий. Силовики отметили также, что тоже участвовали в пресс-конференции, и собрание должно быть проведено на площади Конституции. Также активисты добавили, что "намерены стоять до конца" – покуда все их требования не выполнят.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал митинг около Рады попыткой дестабилизации.