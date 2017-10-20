18:25 20.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Активисты намерены устроить "вече" под Радой 21 октября

Активисты планируют "стоять до конца" около парламента.

Активисты намерены устроить

Участники акции протеста, которая продолжается сейчас под зданием украинского парламента, намерены 21 октября 2017 г. собрать там "вече". Эти данные в рамках пресс-конференции распространили представители движения "Освобождение".

По словам депутата Егора Соболева – 21 октября на вече, которое начнется в 18 часов вечера, активисты хотят обсудить дальнейший план действий. Силовики отметили также, что тоже участвовали в пресс-конференции, и собрание должно быть проведено на площади Конституции. Также активисты добавили, что "намерены стоять до конца" – покуда все их требования не выполнят.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал митинг около Рады попыткой дестабилизации.


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