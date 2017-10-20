Порошенко требует принять закон об антикоррупционном суде до конца года

Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 октября, во время посещения десятого мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах.

"Теперь я настаиваю и заявляю, чтобы при участии представителей всех фракций немедленно начали работу по разработке нового проекта (об Антикоррупционном суде), где будут учтены все предложения Венецианской комиссии", - сказал он.

Порошенко готов делегировать в рабочую группу своего представителя. Чтобы в течение нескольких недель комиссия могла бы представить согласованный законопроект.

Президент надеется, что до конца года народные депутаты примут закон об Антикоррупционном суде, и он сможет его подписать.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский союз готов поддержать создание антикоррупционного суда в Украине. ЕС поможет найти компетентных украинских специалистов для антикоррупционного суда. Они готовы приобщиться к отбору судей, через наших экспертов и специалистов. Таким же образом как при отборе специалистов в Верховный суд.