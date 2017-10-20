17:23 20.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко требует принять закон об антикоррупционном суде до конца года

Президент Украины Петр Порошенко призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суде, который должен быть подготовлен за несколько недель.

Порошенко требует принять закон об антикоррупционном суде до конца года

Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 октября, во время посещения десятого мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах.

"Теперь я настаиваю и заявляю, чтобы при участии представителей всех фракций немедленно начали работу по разработке нового проекта (об Антикоррупционном суде), где будут учтены все предложения Венецианской комиссии", - сказал он.

Порошенко готов делегировать в рабочую группу своего представителя. Чтобы в течение нескольких недель комиссия могла бы представить согласованный законопроект.

Президент надеется, что до конца года народные депутаты примут закон об Антикоррупционном суде, и он сможет его подписать.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский союз готов поддержать создание антикоррупционного суда в Украине. ЕС поможет найти компетентных украинских специалистов для антикоррупционного суда. Они готовы приобщиться к отбору судей, через наших экспертов и специалистов. Таким же образом как при отборе специалистов в Верховный суд.


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