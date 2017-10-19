Власти Испании намерены приостановить автономию Каталонии

Если глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнит статус региона, автономия будет снята. Как сообщает издание El Pais, центральные власти готовы применить 155 статью Конституции и приостановить автономию каталонского региона.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой и его заместитель поставили условие Пучдемону. До десяти часов утра сегодняшнего дня он должен объявить статус своего региона.

Напомним, один их представителей конституционного суда Испании заявил о том, что закон о референдуме, принятый правительством Каталонии 6 сентября 2017 года для проведения голосования по вопросу о независимости, признан недействительным.

Как сообщал УРА-Информ, ранее конституционный суд Испании приостанавливал действие каталонского закона о референдуме, поскольку изучал его законность. Вместе с тем каталонское правительство, несмотря на решение суда, проводило голосование.