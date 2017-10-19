В Цюрихе одобрили новые санкции против Пхеньяна

Согласно информации сайта, в стране введен запрет на создание предприятий совместно с северокорейским капиталом, запрещено выдавать рабочие визы гражданам КНДР, а также совершать финансовые транзакции с Северной Корее.

Государство также ограничило продажу свинины, рыбы и мяса в Северную Корею. Не дозволено продавать Пехньяну более двух млн баррелей нефти в год. Существует запрет на остановку морским судам во всех портах стран-членов Совбеза.

Таким образом, мировое сообщество давит на руководство КНДР с целью ограничения и полного прекращения проведения ядерных испытаний на северной части Корейского полуострова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.