08:43 19.10.2017 | Политика | Новости
100176632:roman

В Цюрихе одобрили новые санкции против Пхеньяна

Швейцария ужесточила санкции против КНДР согласно с резолюциями Совбеза ООН. Об этом передает официальный сайт федерального совета Швейцарии.

В Цюрихе одобрили новые санкции против Пхеньяна

Согласно информации сайта, в стране введен запрет на создание предприятий совместно с северокорейским капиталом, запрещено выдавать рабочие визы гражданам КНДР, а также совершать финансовые транзакции с Северной Корее.

Государство также ограничило продажу свинины, рыбы и мяса в Северную Корею. Не дозволено продавать Пехньяну более двух млн баррелей нефти в год. Существует запрет на остановку морским судам во всех портах стран-членов Совбеза.

Таким образом, мировое сообщество давит на руководство КНДР с целью ограничения и полного прекращения проведения ядерных испытаний на северной части Корейского полуострова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив