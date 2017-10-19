В Польше заявили о росте количества кибератак

Об этом стало известно из эфира "Польского радио". По словам польского министра, приблизительно раз в семь дней были попытки осуществлять атаки на министерство, или шире - различных институтов в Польше. В частности, некоторые из этих угрозы имели характер общеевропейский, даже всемирный.

Также отмечается, что совсем недавно хакеры хотели взломать компьютеры Министерства обороны Польши.

"Была попытка проникновения в эти компьютеры, атака на них и длительное использование информации благодаря этому. Так что извне казалось, что все в порядке, извне нормальный пользователь мог даже и не заметить, что что-то не так", - добавил Мацеревич.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в докладе американских и британских служб безопасности говорится, что в КНДР разработали программу, которая крадет сотни миллионов долларов и может вызвать глобальный хаос в интернете. Более 6 тысяч хакеров работают на режим Ким Чен Ына.