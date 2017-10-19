ЕС готов искать судей для антикоррупционного суда

По его словам, ЕС поможет найти компетентных украинских специалистов для антикоррупционного суда. Они готовы приобщиться к отбору судей, через наших экспертов и специалистов. Таким же образом как при отборе специалистов в Верховный суд.

Примечательно, что есть много украинских судей, которые имеют все необходимые компетенции.

Напоследок, Стулик выразил солидарность с позицией НАБУ о том, что Украине необходим независимый антикоррупционный суд, который будет иметь доверие общества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", антикоррупционный суд в Украине можно создать примерно за три месяца на базе существующих судов.Также в парламент представлен законопроект, который предусматривает создание отдельного антикоррупционного суда как первой и второй инстанции в городе Киеве для всей Украины.