В Брюсселе стартовал большой европейский саммит

Согласно информации сайта, в регламенте встречи будут обсуждаться два главных вопроса - переход к цифровой экономике и валюте и нюансы выхода Британии из состава Европейского союза.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни будет открывать мероприятие с дискуссии о проблеме с беженцами и дальнейшем распределении квот, а также инвестирования нескольких проектов, которые смогут уменьшить уровень миграции из стран северной Африки.

Лидеры государств также планируют обсудить ситуацию в Сирии, а также укрепления взаимоотношений между Ираном, Турцией и Россией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с докладом о ходе переговоров по Brexit.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Брюсселе запретили использование пластиковых пакетов.