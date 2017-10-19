08:54 19.10.2017 | Политика | Новости
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В Брюсселе стартовал большой европейский саммит

В четверг, 19 октября, в Брюсселе начнется большой европейский саммит лидеров государств. Об этом передает официальный сайт ЕС.

В Брюсселе стартовал большой европейский саммит

Согласно информации сайта, в регламенте встречи будут обсуждаться два главных вопроса - переход к цифровой экономике и валюте и нюансы выхода Британии из состава Европейского союза.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни будет открывать мероприятие с дискуссии о проблеме с беженцами и дальнейшем распределении квот, а также инвестирования нескольких проектов, которые смогут уменьшить уровень миграции из стран северной Африки.

Лидеры государств также планируют обсудить ситуацию в Сирии, а также укрепления взаимоотношений между Ираном, Турцией и Россией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с докладом о ходе переговоров по Brexit.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Брюсселе запретили использование пластиковых пакетов.


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