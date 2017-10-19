Украина и Венгрия будут совместно работать над планом имплементации закона об образовании

Во время встречи с министром образования и науки Лилией Гриневич и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом, была договоренность с Венгрией работать над планом имплементации закона об образовании.

"Новые возможности для венгерской общины - наша общая ответственность", - отметил Климкин.

Напомним, Украина и Польша до конца недели подпишут декларацию о двустороннем понимании, которой сохранится возможность для поляков учиться в украинских школах на родном языке.

Добавим, пятого сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании". А 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Политики двух государств обсудили законопроект об образовании в части защиты языковых прав национальных меньшинств.