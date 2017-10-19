12:21 19.10.2017 | Политика | Новости
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Рахой временно приостановил автономный статус Каталонии

Испанское правительство на экстренном заседании приняло решение приостановить действий 155 статьи Конституции для Каталонии.

Рахой временно приостановил автономный статус Каталонии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Испании Марианно Рахой выдвинул требование каталонскому Женералитету четко объясниться о статусе региона до 10 утра, 19 октября. Глава каталонского парламента дал свой ответ о том, что региональный парламент может голосовать за официальную декларацию о независимости от Испании.

В свою очередь, Пучдемон еще раз запросил центральное правительство к переговорам. Таким образом, требование Рахоя выполнено не было, а потому заседатели инициировали приостановку автономного статуса Каталонии.

Кстати, так называемая "ядерная" статья Конституции (155) еще ни разу не применялась в действии с момента принятия документа в 1978 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", этим утром лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности провозгласить независимость в случае, если испанское правительство отменит автономию региона.


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