Рахой временно приостановил автономный статус Каталонии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Испании Марианно Рахой выдвинул требование каталонскому Женералитету четко объясниться о статусе региона до 10 утра, 19 октября. Глава каталонского парламента дал свой ответ о том, что региональный парламент может голосовать за официальную декларацию о независимости от Испании.

В свою очередь, Пучдемон еще раз запросил центральное правительство к переговорам. Таким образом, требование Рахоя выполнено не было, а потому заседатели инициировали приостановку автономного статуса Каталонии.

Кстати, так называемая "ядерная" статья Конституции (155) еще ни разу не применялась в действии с момента принятия документа в 1978 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", этим утром лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности провозгласить независимость в случае, если испанское правительство отменит автономию региона.