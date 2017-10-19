Рада на вечернем заседании провалила все избирательные проекты

Отмечается, что на рассмотрение было подано пять проектов. Три о выборах народных депутатов и два проекта Избирательного кодекса.

Как заявил в выступлении председатель профильного комитета Юрий Мирошниченко: "авторы всех проектов пытались совместить преимущества двух избирательных систем: пропорциональной и смешанной".

В результате, во всех проектах предусмотрено пропорциональную систему с открытыми партийными списками с привязкой к регионам .

Однако ни один из трех законопроектов не набрал достаточного количества голосов.

"У нас остаются два проекта Избирательного кодекса, внесенные мной и народным депутатом Виталием Писаренко. Их рассмотрением на следующей пленарной неделе мы продолжим реформу избирательного законодательства", - отметил председатель ВР Андрей Парубий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен 19 октября разъяснить, был ли факт объявления независимости Каталонии на прошлой неделе. Такой, уже новый, ультиматум выдвинула в понедельник, 16 октября, вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария.