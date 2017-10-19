09:54 19.10.2017 | Политика | Новости
100176642:roman

Пучдемон провозгласит независимость, если не будет диалога с Мадридом

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности провозгласить независимость в случае, если испанское правительство отменит автономию региона.

Пучдемон провозгласит независимость, если не будет диалога с Мадридом

Об этом передает La Vanguardia.

Каталонский глава в письме премьер-министру Испании Марианно Рахою предлагает провести совместные переговоры. Пучдемон огорчен насильственными репрессиями со стороны Мадрида, в частности арестами лидера общественной организации Каталонии Omnium Cultural Жорди Куишара и главы "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес.

В свою очередь, Рахой поствил ультиматум перед Барселоной и каталонскими депутатами с требованием четко сказать статус своего региона до 10 часов утра 19 октября иначе премьер применит статью 155 Конституции Испании, что будет означать потерю автономного статуса.

как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал "Декларацию представителей Каталонии".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив