Пучдемон провозгласит независимость, если не будет диалога с Мадридом

Об этом передает La Vanguardia.

Каталонский глава в письме премьер-министру Испании Марианно Рахою предлагает провести совместные переговоры. Пучдемон огорчен насильственными репрессиями со стороны Мадрида, в частности арестами лидера общественной организации Каталонии Omnium Cultural Жорди Куишара и главы "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес.

В свою очередь, Рахой поствил ультиматум перед Барселоной и каталонскими депутатами с требованием четко сказать статус своего региона до 10 часов утра 19 октября иначе премьер применит статью 155 Конституции Испании, что будет означать потерю автономного статуса.

как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал "Декларацию представителей Каталонии".