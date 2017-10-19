09:23 19.10.2017 | Политика | Новости
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Протесты под Верховной Радой продолжаются

Под стенами украинского парламента находятся не более 200 активистов. Об этом передает пресс-служба Нациогальной полиции.

Протесты под Верховной Радой продолжаются

Согласно информации службы, со вчерашнего дня ряды митингующих значительно опустели, вместе с тем стало и меньше правоохранителей. Однако правительственный квартал продолжают охранять более одной тыс силовиков.

Ранее сотрудники полиции отпустили трех активистов, которые были задержаны 18 октября во время столкновений.

В Национальной полиции утверждают, что причиной для конфликта стало похищение щитов протестующих, которые те отобрали у служащих Национальной гвардии.

Напомним, что активисты требуют срочного принятия законопроектов об создании антикоррупционного суда, изменение формы проведения избирательного процесса по открытым списками, а также снятия депутатской неприкосновенности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", движение по улице Грушевского по прежнему остается перекрытым.


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