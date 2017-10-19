Протесты под Верховной Радой продолжаются

Согласно информации службы, со вчерашнего дня ряды митингующих значительно опустели, вместе с тем стало и меньше правоохранителей. Однако правительственный квартал продолжают охранять более одной тыс силовиков.

Ранее сотрудники полиции отпустили трех активистов, которые были задержаны 18 октября во время столкновений.

В Национальной полиции утверждают, что причиной для конфликта стало похищение щитов протестующих, которые те отобрали у служащих Национальной гвардии.

Напомним, что активисты требуют срочного принятия законопроектов об создании антикоррупционного суда, изменение формы проведения избирательного процесса по открытым списками, а также снятия депутатской неприкосновенности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", движение по улице Грушевского по прежнему остается перекрытым.