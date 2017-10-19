Порошенко надеется, что на следующей сессии депутаты проголосуют за отмену неприкосновенности

Уже на следующей сессии Верховная Рада Украины должна проголосовать за отмену неприкосновенности. Такую надежду высказал в четверг, 19 октября, на своей страничке в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства напомнил, что в прошлом году неограниченного иммунитета были лишены судьи. Сегодня депутаты сделали ответственный политический шаг к отмене собственной привилегии, - отметил Порошенко, добавив, что надеется, что Верховная Рада не растеряет смелости и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы.

Напомним, сейчас идет седьмая сессия Рады VIII созыва. Она заканчивается в февраль 2018 года. Таким образом, следующая сессия Рады, ориентировочно, начнется в феврале 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности для направления на вывод Конституционного суда Украины. За соответствующее решение проголосовали 336 и 328 нардепов из 226 минимально необходимых.