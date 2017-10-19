07:29 19.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко категорически отказался видеться с Левченко и Деревянко,- Герасимов

Президент Украины Петр Порошенко был готов встретиться с народными депутатами, представляющими интересы митингующих под Верховной Радой и обсудить с ними из вопросы.

Порошенко категорически отказался видеться с Левченко и Деревянко,- Герасимов

Вместе с тем глава государства готов был говорили с Мустафой Найемом, Светланой Залищук и Сергеем Лещенко, но встреча с Юрием Левченко и Юрием Деревянко была неприемлемой. Об этом в среду вечером, 18 октября, заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

При это он высказал мнение, что недопустимо, когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу и поджигали шашки в Верховной Раде, когда там были дети. По словам главы фракции, вчера к президенту обратился депутат Мустафа Найем с просьбой о встрече, и эта встреча была назначена.

Однако в Администрацию пришли и другие люди, с ними президент говорить не стал, - пояснил Герасимов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук так и не смогли поговорить с президентом Украины Петров Порошенко.


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