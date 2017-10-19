Парубий открыл утреннее пленарное заседание - ВИДЕО

В зале зарегистрировались 342 народных депутата. Глава парламента заверил, что сегодня проект закона об отмене депутатской неприкосновенности будет внесен в повестку дня.

При этот Парубий дал поручение вывести трансляцию заседания на улицу, где с утра собрались активисты. Псоле чего народные депутаты продолжили рассматривать поправки к медицинской реформе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, среди прочего депутаты сегодня намерены рассмотреть президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и определиться относительно изменений в избирательное законодательство.

Депутаты намерены, в частности, в очередной раз рассмотреть законопроект о жилищно-коммунальных услугах, определиться относительно изменений в законодательство относительно господдержки кинематографии и уточнить отдельные положения закона о Государственном бюро расследований.