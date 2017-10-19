Парламент принял медицинскую реформу

Документ поддержали 240 депутатов Рады. Таким образом, законом закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете объем медицинских услуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается госгарантиями и степень покрытия.

В рамках этого пакета государство гарантирует полную оплату за счет средств государственного бюджета необходимых медицинских услуг и лекарственных средств на экстренном, паллиативном и первичном уровне, и частично на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровне, предоставленных поставщиками медуслуг.

Финансирование предоставляемых медицинских услуг и лекарственных средств осуществляется по утвержденным тарифам. Также вводится реимбурсация стоимости рецептурных лекарственных средств в соответствии с назначением врача, включенных в детализированное описание.

В свою очередь Кабинет министров Украины может увеличивать тариф покрытия и корректировать размер тарифа сооплаты при условии увеличения общего объема расходов на медицинские услуги и лекарственные средства по государственным гарантированным пакетом, предусмотренных в держбюджеты на соответствующий год.

Для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы для реимбурсации и оплаты медицинских услуг и лекарственных средств, предоставляемых пациентам согласно детализированным описанием.

До 31 декабря 2019 года реимбурсация осуществляется для определенного Кабмином перечня медицинских состояний в порядке, установленном правительством. До 31 декабря 2019 года реимбурсация осуществляется для определенного Кабмином перечня медицинских состояний.

С 1 января 2020 года вводится реимбурсация стоимости лекарственных средств, предусмотренных государственным гарантированным пакетом в детальном описании, утвержденном парламентом. Создание единого национального заказчика Единый национальный заказчик будет непосредственно выполнять функции единого национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивать целевое использование бюджетных средств и контролировать добросовестное выполнение поставщиками договоров о медицинском обслуживании населения.

Планируется, что новый механизм финансирования будет введен постепенно, на первичном уровне уже с 2018 года, на других уровнях - до 2020 года. Ожидается, что в результате внедрения новой модели финансирования бюджетные средства на финансирование здравоохранения будут направляться на оплату конкретных медицинских услуг и лекарственных средств, предоставленных клиентам, а не на содержание инфраструктуры учреждений здравоохранения.

Проект закона также предусматривает:

полную оплату за счет средств государственного бюджета медицинских услуг и лекарственных средств предусмотренных детализированным описанием, для лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период проведения, лицам, указанным в пунктах 11-14 части второй статьи 7 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

полную оплату за счет средств госбюджета медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных детализированным описанием, которые необходимы для лечения ранений, контузий или увечий, полученных лицами, перечисленными в пунктах 9-20 части первой статьи 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "в боевых действиях при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, среди прочего депутаты сегодня намерены рассмотреть президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и определиться относительно изменений в избирательное законодательство.