Мы создаем группу внедрения проекта для качественного проведения медицинской реформы, - Гройсман

Премьер поблагодарил Президента Украины, руководителей и членов крупнейших фракций парламента, внефракционным депутатам, которые отдали свой голос за старт медицинской реформы и изменение системы, которая десятилетиями была "недоброжелательной ни к врачам, ни к пациентам".

"Сейчас мы сделаем группу внедрения проекта, где объединим и депутатов, и врачей, чтобы качественно начать изменения", - заявил Гройсман. Так, премьер инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных правительством и принятых Верховной Радой.

Ключевыми ориентирами реформы есть доступность качественной медицинской услуги на любом уровне - от ФАПа в поликлинику и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введения достойной оплаты труда врачей.

Напоследок Гройсман добавил,что это тот комплекс в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".