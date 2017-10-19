18:25 19.10.2017 | Политика | Новости
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МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине

Польша отказала Венгрии в подписании совместного письма в адрес Украины по образовательному закону. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью венгерскому изданию Heti Valasz.

МИД Польши раскритиковал Венгрию за позицию по реформе образования в Украине

По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, обсуждение данного закона является делом Украины и Венгрии.

"Я бы не политизировал проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Убежден, что ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", - заявил Ващиковский.

При этом он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, когда он предложил отправить совместное письмо официальному Киеву.

Ващиковский отметил, что польское правительство не разделяет "эмоциональные декларации" главы МИД Венгрии, ведь украинский закон об образовании направлен на урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон. 


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