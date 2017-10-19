Кабмин ужесточит наказание за нарушение ПДД после аварии в Харькове

По словам министра, сегодня в Кабмине произойдет очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования. Народными депутатами будут обговорены меры по снижению до нуля смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнут действовать с первого января 2018 года.

Министр настаивает на ограничении скорости движения транспорта в городах до 50 км/ч, введении "драконовских штрафов" за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free.

Финансирование на новую инициативу, планируют взять из Дорожного фонда. А также предусмотрели еще около полумиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей. В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы. За рулем Lexus находилась женщина. Полиция уже ее арестовала.