12:29 19.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин ужесточит наказание за нарушение ПДД после аварии в Харькове

За нарушения правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове. Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Кабмин ужесточит наказание за нарушение ПДД после аварии в Харькове

По словам министра, сегодня в Кабмине произойдет очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования. Народными депутатами будут обговорены меры по снижению до нуля смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнут действовать с первого января 2018 года.

Министр настаивает на ограничении скорости движения транспорта в городах до 50 км/ч, введении "драконовских штрафов" за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free.

Финансирование на новую инициативу, планируют взять из Дорожного фонда. А также предусмотрели еще около полумиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей. В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы. За рулем Lexus находилась женщина. Полиция уже ее арестовала. 


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