Кабмин ужесточит наказание за нарушение ПДД после аварии в Харькове

За нарушения правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове. Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
По словам министра, сегодня в Кабмине произойдет очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования. Народными депутатами будут обговорены меры по снижению до нуля смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнут действовать с первого января 2018 года.
Министр настаивает на ограничении скорости движения транспорта в городах до 50 км/ч, введении "драконовских штрафов" за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free.
Финансирование на новую инициативу, планируют взять из Дорожного фонда. А также предусмотрели еще около полумиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей. В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы. За рулем Lexus находилась женщина. Полиция уже ее арестовала.