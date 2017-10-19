Французский сенат проголосовал за новый антитеррористический закон

Об этом передает DW.

Согласно информации ведомства, отныне мэры городов, префекты и правоохранители смогут ограничивать движение для подозрительных лиц по всей территории страны без согласия суда.

Полиция сможет проводить дополнительные проверки иностранных граждан, останавливать работу аэропортов и вокзалов до полной проверки всей пассажиров, персонала, туристов, а также граждан Африки. Власти городов теперь имеют право закрывать мечети.

Добавим, что во Франции уже два года под ряд действует режим особо усиленной полицейской безопасности из-за терактов, которые произошли в Париже в 2014 году. Тогда погибло более 100 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", французские правоохранители успели предотвратить 12 терактов в текущем году.