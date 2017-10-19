Фракция "Самопомич" исключила из своих рядов Наталью Веселову

Соответствующее решение в четверг, 19 октября, объявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента. По его словам, решение фракцией было принято на собрании "Самопомочи".

Основанием для исключения ее стало совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич". В частности, во мнению фракции, депутат инициировала законопроект, которые отрицают оккупацию, отрицает в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции.

Последней каплей стало голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции, - заявили в политсиле, добавив, что народному депутату предлагали самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк в четверг, 18 февраля, во время своего выступления с трибуны парламента, передал главе Верховной Рады Владимиру Гройсману заявление и подписи о выходе из коалиции.