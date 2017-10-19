Депутаты в четверг попробуют продолжить рассмотрение медреформы

Затем народные депутаты отправят в Конституционный суд законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности. Как сказано в повестке дня на сегодняшнего заседания, среди прочего депутаты намерены рассмотреть президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и определиться относительно изменений в избирательное законодательство.

Депутаты намерены, в частности, в очередной раз рассмотреть законопроект о жилищно-коммунальных услугах, определиться относительно изменений в законодательство относительно господдержки кинематографии и уточнить отдельные положения закона о Государственном бюро расследований.

Напомним, по состоянию на утро четверга под Радой собралось около 200 человек.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук так и не смогли поговорить с президентом Украины Петров Порошенко.