Встреча Эрдоган-Порошенко: в поисках очередного союзника - ФОТО, ВИДЕО

На визит турецкого президента мировые СМИ отреагировали по-разному. Западные СМИ – Reuters, DW поприветствовали инициативу Киева провести дипломатическую встречу с торгово-экономическим партнером, то в российских новостях назвали аудиенцию двух президентов простой политической формальностью.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, было подписано девять договоров.

Однако для того, чтобы дополнительно разобраться в смысле проведенных переговоров, необходимо учесть два момента.

Первое, Петр Порошенко накануне возможного рассмотрения Совбезом введения миротворческой миссии на востоке Украины ищет лояльных Киеву союзников, повышая ставки украинского государства на международной арене

Второе, турецкий президент Эрдоган – это маститый политик-прагматик, который все оценивает сквозь призму "турецкого интереса" и только.

В чем Эрдоган и Порошекно нашли точки соприкосновения?

Несмотря на то, что в Киеве собрались представители и руководство Украины и Турции, но тем не менее слова "Россия" и "российский" звучали почти в каждом третьем-четвертом предложении. Из-за чего бриффинг, который был организован для СМИ, на котором украинский президент был больше похож на обвинителя Москвы и не стеснялся называть "белое – белым, а черное – черным". Эрдоган же, в классической для себя манере, был весьма сдержанным в высказываниях в сторону Кремля, лавировал в понятиях и пытался "сгущать краски".

Но все же повод для "перемогы" для Украины имеется. В вопросе аннексии Крыма и репрессий в отношении татарского населения полуострова, от имени которых, кстати, Анкара постоянно пытается выступать адвокатом, главы государств сошлись.

Эрдоган заявил, что "мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, которые доказали верность своей стране". Турецкий правитель поблагодарил Киев за предоставление крымским татарам убежища на континенте.

В свою очередь, Порошенко настоял на том, чтобы Анкара усилила влияние на Москву с целью прекращения политических преследований в отношении крымских татар, напомним о недавних явно сфабрикованном деле Ахмета Чийгоза. Эрдоган пообещал "содействовать" в вопросе освобождения "наших братьев, крымских татар, которые находятся в заключении".

В ходе переговоров главами государств были подписаны следующие соглашения: Соглашение об избежание двойного налогообложения, Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций, контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере.

Наибольший интерес из всех представляет "План по развитию двухсторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 годы", который включает в себя комплексное политическое и торгово-экономическое сотрудничество.

Турецкая компания Aselsan подписала договор с "Укроборонпромом" о поставке тактических систем связи и бронетехники для ВСУ. Анкара пообещала помочь украинской стороне в военном сотрудничестве НАТО при ее посредничестве в закупке некоторых видов вооружения.

Государства также договорились поддерживать собственные диаспоры. Так, например, Анкара в скором времени откроет в Украине Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре для поддержки турецкого языка, аналогичные действия предпримет и Украина.

В свою очередь, Эрдоган обсудил с Порошенко возможные шаги помощи в борьбе с оппозиционным движением "личного врага турецкого руководителя" - Фетхуллаха Гюлена, об экстрадиции которого Анкара просит Вашингтон уже многие годы. Особенно взаимоотношения в этом вопросе остро стали ввиду последнего скандала с арестом в турецкой столице сотрудника американского дипломатического консульства, которого обвинили в связях с проповедником. И как результат – ограничение выдачи виз миграционных виз с обеих сторон. В этом контексте Эрдоган видит в Киеве возможный канал коммуникации для связи с Вашингтоном, с которым президента вынуждают идти на компромисс собственные политические и бизнес элиты.

На счету Эрдогана и так достаточно конфликтов с Вашингтоном, причем большинство из них не безосновательны и прямо отвечают турецким интересам в регионе, однако они же становятся антагонизмом с США. Это и запрет дать доступ американским войскам для вторжения в Ирак 2003 года, это и постоянные сетования на военную базу в Инджырлык, это и обвинения Вашингтона к подготовке переворота 16 июля 2016 года. Все это не добавляет позитивных очков турецкому правителю на международной арене.

Ведь Вашингтон ничего и никогда не забывает, а если забывает то записывает, а потому Эрдоган будет договариваться, и в этом плане в Киеве он мог "прощупать почву" на момент связи с американцами.

Устные договоренности

Обещаний было очень и очень много, но все они действительно имеют под собой реально имеющийся фундамент, что бывает вполне редко, особенно для Украины.

Безусловно, тут позиции обеих стран сошлись на тезисе об углублении торгово-экономического сотрудничества, однако его заявления украинского президента о том, что оно имеет стратегическое значения для обеих стран выглядит со стороны как "выдавать желаемое за действительное".

Многие украинские и мировые политики понимают, что в крепком сформировавшемся экономическом и военном дуумвирате Анкара-Москва Киев выглядит, как "третий лишний", и что именно денежные интересы играют ключевую роль, вроде некоего регулятора на шкале "возможное и допустимое".

Турция ставит амбициозную задачу увеличения товарооборота до 10 млрд долларов. На данный момент эта сумма составляет втрое меньшую от планируемого. Однако в течении января-сентября 2017 года товарооборот между странами действительно увеличился на 20 процентов, в то же время с Москвой он увеличился на 32 процента, при много больших стартовых суммах.

Турция является одним из ключевых строительных инвесторов, а также вкладчиков в развитие украинской инфраструктуры, страна входит в десятку наибольших продуктовых экспортеров для Украины, что аналогично и для наших предпринимателей, которые делают бизнес с турками.

Оба лидера вновь задели старую инициативу о создании зоны свободной торговли между двумя государствами и признали этот вектор во внешней политике, как одни из ключевых для будущих переговоров.

К слову, Порошенко напомнил Эрдогану о санкциях, которые западная Европа уже в который раз продлевает в связи с оккупацией Крыма.

Здесь же позиция Эрдогана исходила из чистой экономической выгоды с Россией. постройки Это и строительство трубопровода "Турецкий поток", основание "Росатомом" АЭС "Аккую", а также вопросы туризма и торговли, в том числе тему импорта РФ турецких томатов. Плюс ко всему, это и поставки оружия Анкаре ракетных комплексов С-400 на сумму в два с половиной млрд. Естественно, когда речь заходит о таких деньгах, то суммы договоров с Украиной просто смешны. Этот вопрос Порошенко на затрагивал.

Украинский президент прозондировал позиции Эрдогана на возможность введение "голубых шлемов" на Донбасс и увеличения турецкого контингента в ее составе, на что Эрдоган высказал заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на востоке Украины. Аналогичным был ответ турка и на вопрос об увеличении представителей Анкары в миссии ОБСЕ.Подводя итогиПодводя итогиПодводя итогиПодводя итоги

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Встреча продемонстрировала неготовность Анкары идти на оформление стратегического сотрудничество с Киевом, а лишь подтвердило свои позиции по уже ранее утверждённым вопросам и, таким образом, "законсервировало" их.

Эрдоган не готов и не пойдет на столкновение с Москвой, так как дружить с много более могущественным соседом необходимо, да и вопросов сводящих Анкару и Москву намного больше – сирийский конфликт, отношение турков с США, поставки вооружения, повышение своего политического авторитета в регионе. Путин на данном этапе необходим Эрдогану, пусть даже и временно, однако более чем вселяет уверенность, что турецкий глава с достижением определенных целей поменяет свою риторику, как это было в вопросе с курдами и до конфликта связанного со сбитым российским истребителем.

Эрдоган смотрит на внешнюю политику Турции с позиций исключительной пользы для турецкой праксиологии и с собственным пониманием мира, который в регионе Ближнего востока для него кажется многополярным.

Для Киева же намного все сложнее, ведь несмотря на долгие годы сотрудничества в МИД так и не выработали четкую стратегию втягивания Анкары в "проукраинский" вектор. Конечно, для Украины очень важно было бы иметь лояльного к себе турецкого партнера, однако наш край покамест мало, что может дать кроме самих себя и своей земли. И это продемонстрировали скудные результаты переговоров изрядно раздутые в украинских СМИ.

Порошенко и украинское политическое руководство действительно набирает дополнительные очки перед голосованием в Совбезе, однако даже Турцию мы обязаны рассматривать не как временного, а лишь ситуативного союзника. Последний вариант более всего реалистичен, исходя из выше нами указанного. А потому, Украине и руководство не будут возлагать особых надежд на Анкару, а лишь проделает работу над ошибками и максимально использует результаты встречи на Западе, и детально обсудит проведенные переговоры с администрацией Белого Дома.

Ведь как показывает украинская история, как и средневековая, так и нового времени, что турки никогда не были и не бывают надежными союзниками, что собственно и не свойственно государству исламской цивилизации.

Отметим отдельный случай, который вызвал массовый интернет-хайп, а именно момент, когда во время речи Порошенка Эрдоган слегка задремал. Турецкие медики объяснили это довольно престарелым возрастом турецкого президента – 63 года, и что в его годах такое может случаться от переутомления.